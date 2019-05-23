صور .. أمطار غزيرة على محايل عسير والمدني يحذر من أخطار السيول

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت اليوم الخميس أمطار غزيرة على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سُحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، ما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول الجارفة.

وأشارت المديرية إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو مشاة مرورًا أو سباحة لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج والغرق المؤدي إلى الوفاة.