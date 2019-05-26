صور.. إغلاق 3 محال ومصادرة مواد غدائية فاسدة في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

نفذت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، والتابعة لأمانة منطقة جازان، للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، 18 جولة تفتيشية ورقابية، شملت العديد من المطاعم والمحال التجارية لبيع المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة “الرقابة البلدية” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية والمنشآت التي تتعلق بالصحة العامة.

وأسفرت الزيارات عن مصادرة (30) كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمعدة في الأماكن غير المخصصة لذلك، كما بلغ إجمالي المخالفات خلال الأسبوع (59) مخالفة، وتم إغلاق (3) محلات، وإنذار (18) محلًّا.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية؛ لضمان وصول المنتجات الغذائية للمستهلكين بشكل مناسب يتلاءم مع الاستهلاك الآدمي، ومهيبًا بالمواطنين التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 940 خلال 24 ساعة.