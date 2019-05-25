صور .. الأسطورة بطلاً لدورة المتحد الرمضانية بمحايل عسير

المواطن - أحمد الشهري- محايل

توج محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور عضو مجلس الشورى عبد العزيز بن سعود أبونقطة المتحمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية فريق الأسطورة بطلاً لدورة المتحد الرمضانية في نسختها الـ 23 على كأس الشهيد محمد بن سعود أبونقطة المتحمي ـ يرحمه الله ـ محافظ محايل السابق وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق عميد حسوة بضربات الترجيح 4/3 بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ونال جائزة هداف الدورة حسن الشهري من فريق الأسطورة، وأفضل لاعب في الدورة خالد بواح من فريق العربي، وأفضل حارس سامي الثوابي من عميد حسوة.

تخلل الحفل كلمة لوكيل المحافظة المكلف يحي العاصمي الذي قدم من خلالها شكره الجزيل لرجال الأعمال الذين ساهموا بدعم فريق المتحد وتجهيز ملعب المتحد الرياضي.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ المكلف عدداً من الجهات الحكومية والأمنية ورجال الأعمال والإعلاميين الذين شاركوا بنجاح الدورة. فيما كرمت اللجنة المنظمة المحافظ المكلف بدرع تذكاري يحمل شعار دورة المتحد الرمضانية؛ وذلك نظير حضوره ورعايته لختام الدورة.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة المتحد قد كرمت مراسل صحيفة “المواطن” بتهامة عسير أحمد الشهري؛ وذلك نظير مشاركته في التغطية الإعلامية الدورة.

ب