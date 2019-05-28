صور .. بعثة النصر تصل قطر

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى قطر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني غدًا في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة النصر وذوب آهان أصفهان على ملعب حمد الكبير، حيث سيكون النصر في ضيافة فريق ذوب آهان بعد نقل المباراة من العراق إلى قطر.

وكان من المقرر إقامة مباراة النصر ضد ذوب آهان يوم 21 مايو الجاري، ولكن تم تأجيل المباراة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عقب تقديم نادي ذوب آهان لطلب نقل المباراة من العراق.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي ذوب آهان المتصدر.

وسيخوض نادي النصر مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق ذوب آهان غدًا.