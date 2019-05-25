صور .. سيول البقع تجرف ألغام الميليشيا الحوثية

المواطن - الرياض

جرفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع في اليمن، عددًا كبيرًا من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في المناطق المدنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه قوات التحالف من خلال مشروع مسام في نزع كميات كبيرة منها.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2019م، من انتزاع 1329 لغمًا، منها 44 لغمًا مضادًا للأفراد و586 لغمًا مضادًا للدبابات و676 ذخيرة غير متفجرة و23 عبوة ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مارس 8194 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 71868 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.