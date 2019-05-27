صور.. مركز الكلى بمحايل يخدم 174 مريضاً يومياً في 3 فترات عمل

المواطن - أحمد الشهري -محايل

أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أن زيارة مركز الكلى بالمحافظة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحثها ومعالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز أمس وبحضور مساعد مدير القطاع للشؤون الهندسية عبدالله بن عبده آل جليل.

واطلع ” الفلقي ” خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل بالمركز والخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، مستمعاً إلى عرض من أخصائي أمراض الكلى الدكتور عميرة بن أحمد عثمان عن أعداد الحالات المترددة على المركز والخدمات المقدمة، مبيناً أن المركز يقدم خدماته لـ 174 مريضاً يومياً من مرضى الغسيل الكلوي عن طريق 3 فترات عمل.

كما استمع محافظ محايل خلال الجولة إلى ملاحظات المرضى المنومين تجاه مستوى الخدمات المقدمة، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وحث في ختام زيارته منسوبي المركز على مضاعفة الجهود وتهيئة أفضل سبل الرعاية الممكنة للتخفيف من معاناة المرضى.