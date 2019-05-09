صور.. مشروعات بلدية بمراكز محافظة بارق تسابق الزمن

المواطن - احمد الشهري - بارق

تنفذ بلدية محافظة بارق عدداً من المشاريع التنموية ضمن خطة تطوير المشهد الحضري وأنسنة المدن ومنها سفلتة الطرق وإنارتها وإنشاء المراكز الحضارية والحدائق العامة وإنشاء الملاعب الرياضية وذلك في مراكز ثلوث المنظر وجمعة ربيعة والسيالة والسليم “.

وأوضح رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي، أن البلدية تعمل في الوقت الحالي على عدة مشاريع تنموية في المراكز التابعة للمحافظة وسط متابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ودراسة وتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ففي مركز ثلوث المنظر العمل جاري على استكمال مشروع مبنى المركز الحضاري الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات كذلك مشروع الحديقة العامة التي بجواره والتي ستحتوي على الجلسات والمسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه وأشار إلى مشروع الملعب الرياضي ذو المساحة الكبيرة، مشيراً إلى مشروع فتح طريق وادي النعص المحاذي للوادي وسفلتته وإنارته بعد أن كانوا يعانون من ضيق الطريق القديم.

وأضاف أنه من المشاريع التي تنفذ في مركز ثلوث المنظر سفلتة السوق اليومي وسفلتة الطرق المؤدية إلى قرى آل الجحيني والطوارف وسد عامر ووسط ثلوث المنظر والفجر الجديد وغيرها والعمل جاري على ازدواجية الشارع الرئيسي بثلوث المنظر.

وأضاف من جانب مشاريع مركزي جمعة ربيعة والسيالة والسليم أن البلدية تقوم بإنشاء المركز الحضاري بربيعة الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات واستكمال حديقة جمعة ربيعة التي ستحتوي على الجلسات والمسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه وكذلك إنارة الشارع العام بربيعة وشارع المروة وإنشاء حديقة المروة والملعب الرياضي وأفاد أن البلدية تنفذ بمركز سيالة والسليم الحديقة العامة والملعب الرياضي وإنارة الطرق في سيالة، مؤكداً أن عجلة التنمية تسير وفق خطة تطوير المشهد الحضري التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.