صور.. 4 أفارقة بينهم فتاة عرضوا حياتهم للخطر لدخول إسبانيا وفشلوا

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الهجرة غير الشرعية تظل أحد الهواجس الأمنية في المنافذ الأوروبية، خاصة من الدول الإفريقية المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأوقفت السلطات الإسبانية 4 سيارات قرب ميناء مليلة، بينما كانت تحاول تهريب عدد من الأشخاص إلى داخل البلاد بطريقة لا تخطر على بال أحد.

وبحسب الصور التي نشرتها قوات الدفاع المدني الإسباني، فإن المتسللين كانوا مختبئين داخل محرك السيارة، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لمخاطر مختلفة مثل الاختناق والغثيان وآلام المفاصل، حسبما ذكر موقع الدفاع المدني الإسباني.

ووفقًا للسلطات الإسبانية، فقد تم إيقاف 4 أشخاص من الأفارقة، ومن بينهم فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة.

وبعد عمليات تفتيش شاملة للسيارات عثر على أحد الأشخاص مختبئًا في منطقة لوحة قيادة السيارة وآخر عند المحرك وثالث في مؤخرة السيارة، وتحديدًا خلف المقاعد الخلفية، حيث كانوا يحاولون شق طريقهم إلى إسبانيا من المغرب.