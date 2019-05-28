ضربة قوية من الاتحاد لـ النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب عبدالفتاح آدم أداءً أكثر من رائع مع نادي التعاون في موسم 2018- 2019، انتهى بتتويج التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الثاني من مايو الجاري على حساب نادي الاتحاد.

وتنافس كل من النصر والاتحاد والهلال للتعاقد مع عبدالفتاح آدم لتعزيز الصفوف الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الاتحاد أصبح الأقرب لضم عبدالفتاح آدم في ظل وجود قوة وإصرار من الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وربما إذا نجح الاتحاد في ضم عبدالفتاح آدم لن يكتفي الفريق الاتحادي بهذه الصفقة، وسيتحرك أيضًا للتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة الإماراتي.

الاتحاد يملك الرغبة والدافع الأكبر:

ويذكر أن رغبة الاتحاد في ضم عبدالفتاح آدم تأتي في حال تم إيقاف فهد المولد نتيجة تعاطيه للمنشطات، خاصة أنه من المتوقع إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر بعدما أرسلت لجنة الرقابة على المنشطات إخطارًا لنادي الاتحاد يُفيد بوجود مادة محظورة في نتيجة فحص فهد المولد.

الاتحاد يضمن البقاء:

وكان نادي الاتحاد ضمن البقاء في دوري المحترفين؛ حيث أنهى موسم 2018- 2019 محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وينافس نادي الاتحاد حاليًّا في بطولة دوري أبطال آسيا بعد تأهله لدور الستة عشر بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.