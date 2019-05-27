طارق الشناوي يسقط في فخ رامز جلال: ليك يوم يا ظالم!

المواطن - متابعة

بعث الفنان رامز جلال، عبر برنامجه رامز في الشلال، رسالة إلى الناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن استضافه في مقلبه المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وقال رامز جلال عن طارق الشناوي خلال حلقة اليوم الاثنين: ليك يوم يا ظالم.. وكل قوي فيه اللي أقوى منه.. طارق مفيش حد من الممثلين عاجبه.. وأنا كان ناقص يشتمني بأمي.. والوسط الفني ياما شاف منه قهر.. النهارده هنقضي على أيقونة الشر.

وسقط الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ22.