طريقة تحضير حلوى التمر على الطريقة السعودية باحترافية

طريقة تحضير حلوى التمر على الطريقة السعودية باحترافية

2019/05/25
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تتزين موائد رمضان بأشهى الأكلات والحلويات مع تجمع العائلات، لتناول أشهى الأطعمة، ونقدم لكم اليوم 20 رمضان طريقة تحضير حلوى التمر “الحيسة” على الطريقة السعودية.

طريقة التحضير:

يُحمّى السمن في قدر كبيرة. يُضاف إليه الدقيق ويُحرّك على نار متوسطة الحرارة لمدّة تتراوح بين 6 و8 دقائق أو حتّى يصبح لون المزيج بنياً ذهبياً فاتحاً.

يُرفع الدقيق عن النار، ويُضاف إليه التمر المفروم ويُهرس جيداً بملعقة خشبيّة.

تُضاف حبّات الهال مع حليب نستله المكثف المحلّى وتُحرّك المكوّنات حتّى تمتزج جيداً بعضها مع بعض.

تُسكب الحلوى في طبق وتُقدّم.



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