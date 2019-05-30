طريقة حذف راتب الزوجة من دخل حساب المواطن

المواطن - سعد البحيري

جدد حساب المواطن التأكيد على معايير صرف الدعم وشروط الاستحقاق المتبعة في البرنامج والتي تتضمن من بينها ضرورة الإفصاح عن دخل الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطن قال فيه: كان ينزل لي الدعم في حسابي من برنامج حساب المواطن ثم اشتغلت زوجتي فتوقف الصرف، الآن زوجتي تركت العمل وخرجت من التأمينات هل بالإمكان إعادتي إلى وضع الصرف؟

ورد حساب المواطن بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك ثم الدخول على تفاصيل الطلب ،بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى لا توجد وظيفة ثم التوجه إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل والضغط على حفظ.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيدون حول الدخل لكنه يقوم بمطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.