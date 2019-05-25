طعن ابنة شقيق زكي مبارك

المواطن - متابعة

نجت ابنة شقيق زكي مبارك الشاب الفلسطيني الذي قتل في سجن تركي، من محاولة اغتيال من جانب مجهولين قرب منزل الأسرة في العاصمة البلغارية صوفيا.

وقال زكريا مبارك شقيق زكي مبارك: إن ابنته تعرضت لهجوم مساء الجمعة، من قبل شخصين، أثناء عودتها إلى المنزل من عملها.

وأوضح مبارك، أن ابنته تعرضت لطعن في البطن، وضربة على الرأس، مضيفًا أنها أخبرته بأن أشخاصًا مجهولين هددوها.

وردد مبارك كلمات ابنته، التي قالت: “لقد هددوني بأنهم سيقتلوننا جميعًا، وقالوا سنقتلك إن لم يصمت والدك”.

وتعرض زكي مبارك لتعذيب عنيف أثناء اعتقاله في أحد سجون تركيا بعد أن اتهمته أنقرة بالتجسس لصالح دولة عربية، وادعت أنه أقدم على الانتحار داخل السجن.

وأكدت أسرة زكي مبارك أكثر من مرة أن جثمانه الذي تم استلامه عبر القاهرة بعد أكثر من أسبوع على وفاته وصل بحالة سيئة للغاية، مشيرة إلى أنه كان موضوعًا داخل تابوت محكم بإغلاق، لدرجة أن العائلة واجهت صعوبة في فتحه.

وكان الفلسطيني زكى مبارك قد اختفى في الأراضي التركية مطلع إبريل الماضي، وبعد 17 يومًا أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 إبريل الماضي، وذلك قبل أن تعلن وفاته بالسجن منتحرًا في أواخر الشهر ذاته، لكن العائلة تنفي ذلك نفيًا قاطعًا.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر، وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، مما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت حكومة رجب طيب أردوغان بـ”تصفيته” بعد فشلها في انتزاع اعترافات منه بجريمة تجسس لم يرتكبها.

وأوضحت شقيقة زكي مبارك في تصريحات سابقة أن الجثمان كان في حالة تعفن، مشككة في رواية الأتراك بشأن تاريخ وفاة شقيقها، استنادًا إلى حالة التعفن التي تتطلب وقتًا أطول.