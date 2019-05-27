طيران الإمارات : الأجواء السورية غير آمنة حاليًا لاستئناف الرحلات
أكدت أنها تتطلع لاستئناف العمل هناك في أقرب وقت

طيران الإمارات : الأجواء السورية غير آمنة حاليًا لاستئناف الرحلات

2019/05/27
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكّدت شركة طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: “السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق”.

وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: “تُواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول”.



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