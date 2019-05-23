عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

2019/05/23
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1655
0
طباعة
المواطن - متابعة

تعرّضت عاصمة ولاية ميزوري في وقت متأخر من ليل أمس إلى زوبعة “كبيرة ومدمرة” خلفت أضرارًا جسيمة في عدة مناطق بالمدينة، وأدت إلى إصابة أو محاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

وأكّدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية اليوم رصد الإعصار العنيف فوق مدينة جيفرسون سيتي في الساعة 11:43 ليل الأربعاء، مشيرة إلى إنه كان يتقدم بسرعة 40 ميلًا في الساعة.

وأوضحت أن العاصفة أسفرت عن خسائر جسيمة على طول شوارع المدينة حيث لم تسجل وفيات حتى صباح اليوم، مع ورود تقارير تتحدث عن وقوع إصابات وتقارير تشير إلى وجود مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن ولايات تقع وسط الولايات المتحدة خصوصًا ميزوري وأوكلاهوما وكانزاس تشهد منذ أيام عواصف وأمطارًا وفيضانات ورياحًا عاتية وصواعق.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم