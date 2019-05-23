عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

المواطن - متابعة

تعرّضت عاصمة ولاية ميزوري في وقت متأخر من ليل أمس إلى زوبعة “كبيرة ومدمرة” خلفت أضرارًا جسيمة في عدة مناطق بالمدينة، وأدت إلى إصابة أو محاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

وأكّدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية اليوم رصد الإعصار العنيف فوق مدينة جيفرسون سيتي في الساعة 11:43 ليل الأربعاء، مشيرة إلى إنه كان يتقدم بسرعة 40 ميلًا في الساعة.

وأوضحت أن العاصفة أسفرت عن خسائر جسيمة على طول شوارع المدينة حيث لم تسجل وفيات حتى صباح اليوم، مع ورود تقارير تتحدث عن وقوع إصابات وتقارير تشير إلى وجود مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن ولايات تقع وسط الولايات المتحدة خصوصًا ميزوري وأوكلاهوما وكانزاس تشهد منذ أيام عواصف وأمطارًا وفيضانات ورياحًا عاتية وصواعق.