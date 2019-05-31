عمر خربين يودّع بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

وجّه السوري عمر خربين رسالة إلى مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، والمدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية فترة إعارة إلى الفريق المصري.

وكتب خربين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تجربة جميلة قضيتها في بيراميدز شكرًا لمعالي تركي آل الشيخ والمدرب رامون دياز بانتظار التحدي القادم.. وسأسعد إن رافقتني دعواتكم شكرًا لكم”.

وانضمّ عمر خربين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدّم اللاعب السوري أداء مميزًا في الدوري المصري الممتاز.

وأكّدت تقارير صحافية أن نادي الهلال يرغب في عودة عمر خربين إلى صفوفه مرة أخرى وعدم تجديد إعارته، خاصة أنه خطف الأنظار مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة أكثر من هدف خلال 12 مباراة.