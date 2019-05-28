غارات روسية تستهدف ميليشيات إيران .. وموسكو ترفض مشاركة الكعكة السورية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شبكة “فويس أوف أمريكا”، أن هناك حالة من الصراع العسكري في الوقت الحالي داخل سوريا بين كل من روسيا وإيران، خاصة في أعقاب اقتراب النظام بقيادة بشار الأسد من السيطرة على كامل الأراضي بمساعدة موسكو وميليشيات إيران.

كعكة سوريا:

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كلًّا من إيران وروسيا يرون سوريا مجرد كعكة، يسعى كلاهما للحصول على نصيب الأسد فيها من النفوذ السياسي والعسكري، وهو الأمر الذي بدأت تصنعه موسكو خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت الإذاعة الأمريكية أن مجموعة من التقارير المحلية أكدت وجود حالة من الانقسام بين القادة في الجيش السوري، والذين هم إما موالين لروسيا أو يفضلون اتباع خطوات إيران بالشرق الأوسط.

صدام عسكري:

وقالت الإذاعة الأمريكية: إن القوات الروسية قامت باستهداف مجموعات من العناصر التي تدعمها إيران خلال الأشهر الماضية، وتحديدًا في منطقة مطار حلب، كما ألقت موسكو القبض على مجموعات ليست بالقليلة من قادة تلك الميليشيات المسلحة.

وقال خبراء: إن الاشتباكات والصراعات العسكرية المباشرة بين القوات الروسية والميليشيات التابعة لإيران لم تكن وليدة اللحظة، حيث كان في الماضي هناك عدد من المواجهات العسكرية الصغيرة.

وعلى الرغم من ذلك لا تتوقع الشبكة الأمريكية أن يتحول ذلك إلى صراع عسكري بمعناه المفهوم، وهو الأمر الذي من الممكن أن تتحكم فيه ميول النظام السوري إلى أي من الجانبين.