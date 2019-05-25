فالنسيا يُفاجئ برشلونة ويحقق لقب كأس ملك إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز على نادي برشلونة بالأمس بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

ومنذ بداية الشوط الأول من المباراة، سيطر نادي فالنسيا هجوميًّا؛ حيث حاول صناعة العديد من الفرص الهجومية، وذلك لإحراز الهدف الأول.

وتمكن نادي فالنسيا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الخفافيش ضغطه، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب رودريغو مورينو في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي فالنسيا بثنائية مقابل لا شيء.

وفي الشوط حاول نادي برشلونة تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول، وكان له ما أراد عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

وخسر برشلونة بثنائية مقابل هدف، ليفقد الفرصة في التتويج بالثنائية المحلية، حيث اكتفى برشلونة فقط بحصد لقب الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد فريق ليفربول الإنجليزي وخسر بالأمس لقب كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، اتخاذ مجلس إدارة نادي برشلونة قرارًا بإقالة المدرب إرنستو فالفيردي بعد فقدان الفرصة في التتويج بالثلاثية.