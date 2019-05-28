فتح باب التسجيل والقبول في كلية الأمير سلطان الصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1440/1441هـ، في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية).

وبينت المؤسسة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (95) أو ما يعادلها.

. أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1439/1440هـ.

. لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة (إنتاج- صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية).

. أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط.

. أن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40).

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.

. أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.

. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم).

. لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل سيكون متاح عبر موقع المؤسسة (هنا)، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية)، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1440/10/10هـ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 1440/10/16هـ.