فرنسا تستنفر للبحث عن منفذ هجوم بطرد مفخخ

المواطن - متابعة

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أنها وفرت كل الوسائل المتاحة للبحث عن المشتبه به الرئيسي بتنفيذ هجوم بطرد مفخخ لم يتبنَّه أحد حتى الآن، وقع في ليون إحدى المدن الفرنسية الرئيسية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية أكد المدعي العام للجمهورية في باريس ريمي هيتز المكلف التحقيق أنه “تم توفير كل الوسائل من أجل التوصل سريعًا إلى تحديد هوية منفذ العملية وتوقيفه”.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، تم عزل حمض نووي عن الطرد المفخخ، لم يتم تحديد صاحبه بعد، ولا يمكن بالتالي التأكد من أنه يعود للمشتبه به الذي التقطه كاميرات المراقبة وهو يقوم بإلقاء كيس أمام مخبز في المدينة.

وأكدت هذه المصادر أنه من المرجح أن يكون (بيروكسيد الأسيتون) هي المادة المتفجرة المستخدمة في هذه العملية، لكن بكميات ضئيلة، وهي عبارة عن مادة كيميائية شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع المتفجرات اليدوية.

ونشرت الشرطة كذلك على تويتر صورتين جديدتين للمشتبه به الرئيسي، وهو ثلاثيني، مكانه مجهول حتى الآن، وكان الرجل يرتدي قميصًا بكمين طويلين وسروالًا قصيرًا بلون فاتح ويدفع دراجة هوائية أمامه.

وأضاف هيتز من جهته في مؤتمر صحافي في ليون: “حتى الآن لم يتبنَّ أحد الهجوم”، موضحًا أنه تم تلقي “عشرات” من الشهادات حتى الآن. وتابع أن “صورًا جديدة للفرد” المشتبه به “سيجري نشرها في وقت قريب”.