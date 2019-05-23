فريق مدرسة ابن هشام بطلًا لـ دوري المدارس فئة الـ15 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة ببطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا؛ وذلك بعد الفوز على فريق مدرسة أبو بكر الصديق من جازان بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق مدرسة أبو بكر الصديق بهدف دون رد، ولكن في الشوط الثاني نجح فريق مدرسة ابن هشام في العودة للمباراة وإحراز هدفين ليُتوج باللقب في النسخة الأولى من دوري المدارس فئة الـ15 عامًا.

وكانت المباراة النهائية لبطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا أُقيمت على ملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وشهدت المباراة حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة وحمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم لتتويج الفريق الفائز ببطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس اليوم الخميس.

وستنطلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مباراة مدرستي الأقصى من مدينة جدة وقرطبة من الرياض في نهائي فئة الـ18 عاماً بدوري المدارس.