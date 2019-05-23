فريق مدرسة الأقصى بطلًا لـ دوري المدارس فئة الـ18 عامًا

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق مدرسة الأقصى من جدة بلقب دوري المدارس فئة الـ18 عامًا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مدرسة قرطبة من الرياض بثنائية مقابل هدف.

وكان فريق مدرسة قرطبة تقدم بهدف في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول، ليعود فريق مدرسة الأقصى بقوة في الشوط الثاني ويُسجل هدفين ليتمكن من تحقيق اللقب في النسخة الأولى من بطولة دوري المدارس.

ويُذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري المدارس فئة الـ18 عامًا أُقيمت على ملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وشهدت المباراة حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة وحمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم لتتويج الفريق الفائز ببطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس.

وكان فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة فاز ببطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا؛ وذلك بعد الفوز على فريق مدرسة أبو بكر الصديق من جازان بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

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