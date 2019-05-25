فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

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أكد نائب عراقي أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تلقى تهديدات بالقتل من قبل فصيل مسلح موالٍ لإيران.

وقال النائب: إن تهديد الحلبوسي جاء بسبب موقفه من الأزمة بين طهران وواشنطن؛ بحسب نبأ عاجل بثته “العربية”.