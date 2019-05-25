فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

المواطن - متابعة
أكد نائب عراقي أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تلقى تهديدات بالقتل من قبل فصيل مسلح موالٍ لإيران.
وقال النائب: إن تهديد الحلبوسي جاء بسبب موقفه من الأزمة بين طهران وواشنطن؛ بحسب نبأ عاجل بثته “العربية”.
أكد نائب عراقي أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تلقى تهديدات بالقتل من قبل فصيل مسلح موالٍ لإيران.
وقال النائب: إن تهديد الحلبوسي جاء بسبب موقفه من الأزمة بين طهران وواشنطن؛ بحسب نبأ عاجل بثته “العربية”.
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