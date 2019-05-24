فهد الأنصاري حائر بين الاتحاد والأهلي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الكويتي فهد الأنصاري سيستمرّ في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

وأكّدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع الكويتي الدولي فهد الأنصاري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ظهوره بمستوى مميز مع نادي الفيصلي هذا الموسم.

وفي الوقت الذي ارتبط اسم فهد الأنصاري بالنادي الأهلي، أشارت بعض التقارير إلى أن المدرب التشيلي سييرا طالب بعودة النجم الكويتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرة أخرى.

ولعب فهد الأنصاري موسمين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة سييرا، ولعب الموسم الماضي في نادي الفيصلي على سبيل الإعارة من القادسية الكويتي.

ومن المتوقع أن يحسم النجم الكويتي فهد الأنصاري ووكيل أعماله وجهته المقبلة سواء بالاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين أو الانتقال إلى دوري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز السادس برصيد 43 نقطة.