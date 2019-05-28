فيتوريا: لن نُفرط في نقاط مباراة ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن أهمية مباراة النصر ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني، مؤكدًا أنه يسعى لمواصلة الانتصارات في البطولة الآسيوية.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد ذوب آهن الإيراني: “هذه آخر مباراة لنا في دور المجموعات، حيث إن اللقاء بين فريقين قويين وضمان التأهل لا يعني التفريط بنقاط المواجهة”.

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “تواجدنا في البطولة منذ البداية من أجل الفوز في كل المباريات، بدايتنا كانت متعثرة في أول مواجهتين ولكننا استطعنا العودة والتأهل”.

وأضاف: “لدينا لاعبون مميزون وثقتي فيهم كبيرة، لا أهتم بمن سنلاقي في الدور القادم نحن تركيزنا الكامل على مباراة الغد وبعدها سنبدأ بالحسابات والتفكير”.

ويلعب النصر ضد ذوب آهن الإيراني، مساء يوم الأربعاء، على ملعب نادي العربي في الدوحة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وضمن الفريقان الصعود رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ولكن مباراة النصر ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.

ويحتل الفريق الإيراني صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر ضد ذوب آهن المرتقبة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.