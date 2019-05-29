فيتوريا يدفع بأسلحته لـ مباراة النصر ضد ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

التشكيلة الأساسية:

وجاء تشكيل النصر الرئيسي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: زيد البواردي.

في خط الدفاع: عمر هوساوي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، فهد الجميعة، حمد آل منصور، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: عبدالله آل سالم، عبدالرحمن الدوسري.

القائمة الاحتياطية:

أما قائمة النصر الاحتياطية فجاءت مكونة من:

نواف الفرشان، راكان الشملان، سعود سعد، صالح الوحيمد، خالد الغوينم.

ويذكر أن النصر كان خسر في الجولة الثانية من فريق ذوب آهن أصفهان بثلاثية مقابل هدفين في المباراة والتي أُقيمت على ملعب آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.