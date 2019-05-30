فيديو.. أردني يصدم دورية أمنية أثناء مباشرتها عملها

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لـ المواطن ” إنه في عصر هذا اليوم أقدم سائق إحدى المركبات على صدم مركبة إحدى دوريات الشرطة في منطقة كفر يوبا متعمدًا.

وأضاف أنه جرى إسعاف طاقم الدورية المُكوَّن من ثلاثة ضباط صف للمستشفى، وهم بحالة مُستقرة ومتوسطة وأدخلوا للمراقبة والعلاج.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أنه جرى ضبط سائق المركبة والذي أشارت المعطيات الأولية إلى تعمُّده صدم الدورية، حيث تبيّن أن ذلك الشخص بحقه ثلاث قضايا سابقة لتعاطي المواد المخدرة، كما سبق أن كان نزيلًا في المركز الوطني للطب النفسي وقد بوشرت التحقيقات.