فيديو.. أمطار الخير تستقبل القمة الإسلامية الليلة في مكة

المواطن - مكة المكرمة

في الوقت الذي تستعد فيه وفود الدول الإسلامية المشاركة في قمة مكة الليلة في ترتيب أوراقها، هطلت أمطار الخير على العاصمة المقدسة يوم 26 رمضان المبارك.

#عاجل

سحابة رعدية في سماء الحرم المكي الشرف الان والأمطار محتملة بعد قليل .. شاهد الفيديو #الجمعه #نبينا_محمد_صلوا_عليه_وسلموا pic.twitter.com/sywXXLLtkL — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 31, 2019

وقد تراكمت السحب فوق الحرم المكي وعدد من أحياء مكة المكرمة ثم هطلت الأمطار المصحوبة بزوابع رعدية.

كما جرت السيول في شرق مكة المكرمة بعد الأمطار التي هطلت على حي الراشدية والأحياء المجاورة له.

هلا يا سيل هلا يا سيل😍⛈⛈⚡️😅 pic.twitter.com/vsUCDvCWxN — أحمد الرويجحي (@ahma322) May 31, 2019

وتستضيف مكة المكرمة، قمة الدول الإسلامية، في دورتها العادية الليلة، التي تناقش عدداً من القضايا، أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، مع تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإعلامي، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وتعد هي القمة الثالثة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين عقدتا أمس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.