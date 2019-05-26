فيديو.. إنقاذ شاب حاصرته النيران خارج شقته بعد احتراقها

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نجح رجال الدفاع المدني بإيطاليا في إنقاذ شاب علق خارج شقته، بعد أن حاصرته النيران في العاصمة روما.

وتمكن الشاب من الخروج من النافذة والتمدد على حافة الجدار الخارجي للمبنى حتى وصل رجال الإطفاء واستخدموا سلم عربة الإطفاء وإنزاله.