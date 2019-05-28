فيديو.. التحالف يقصف معسكر إدارة الأشغال العسكرية التابع للحوثي بصنعاء

فيديو.. التحالف يقصف معسكر إدارة الأشغال العسكرية التابع للحوثي بصنعاء

2019/05/28
الساعة 10:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عمليات نوعية في محافظة صنعاء، تم من خلالها استهداف ومهاجمة مستودع ( معسكر إدارة الأشغال العسكرية – سلاح الصيانة ) التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر عملية استهداف مستودع إدارة الأشغال وسلاح الصيانة بدقة عالية.

 



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