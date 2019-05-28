فيديو.. التحالف يقصف معسكر إدارة الأشغال العسكرية التابع للحوثي بصنعاء

المواطن - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عمليات نوعية في محافظة صنعاء، تم من خلالها استهداف ومهاجمة مستودع ( معسكر إدارة الأشغال العسكرية – سلاح الصيانة ) التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر عملية استهداف مستودع إدارة الأشغال وسلاح الصيانة بدقة عالية.
#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن يعلن عن عمليات نوعية في محافظة صنعاء، تم من خلالها استهداف ومهاجمة مستودع ( معسكر إدارة الأشغال العسكرية – سلاح الصيانة ) التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.#واس pic.twitter.com/5QioPpb27h
— واس (@spagov) ٢٨ مايو ٢٠١٩