فيديو.. القرني : الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر

المواطن - الرياض

أكّد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني أن الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر وفقًا لعدد من الأحاديث الصحيحة.

وقال القرني في مقطع فيديو بثّه على متابعيه في تويتر : الليلة ليلة 27 من رمضان هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، فاجعل لك فيها أعمالاً صالحة من قيام ليل، ودُعاء، وتلاوة بتدبُّر، وصدقة، وعفو، ومُسامحة، وبرّ، وصلة، أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعاً من النار، إنه العزيز الغفار.

الليلة ليلة 27 من رمضان هي أرجى الليالي أن تكون #ليلة_القدر ، فاجعل لك فيها أعمال صالحة من قيام ليل، ودُعاء، وتلاوة بتدبّر، وصدقة، وعفو، ومُسامحة، وبرّ، وصلة،

أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعاً من النار ، إنه العزيز الغفار. pic.twitter.com/lSDbmuu85D — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 31, 2019