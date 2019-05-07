فيديو.. الكلباني: التعصب الرياضي ممقوت ويُفرّق بين الأحبّة

المواطن - محمد سمعه

تحدث الداعية الشيخ عادل الكلباني عن خطورة التعصب الرياضي في المجتمع السعودي بسبب اختلاف الانتماءات بين المشجعين.

وعلّق الكلباني في برنامج صوم ونوم والمذاع على قناة SBC قائلًا: أعلم تمامًا أن الكثير من المشاهدين هم رياضيون ويشجعون فرقًا مختلفة، وقد يكون هناك الأقارب والأصدقاء والذين يملكون ميولًا مختلفًا بسبب تشجيع الفرق.

وأضاف الشيخ الكلباني: هناك من يشجع الأزرق والأصفر والأحمر، ولكن القضية ليست أن تكون مشجعًا أو رياضيًّا، ولكن المشكلة هي أننا نُخرج هذا التنافس بشكل غير صحيح؛ لأن الرياضة هي ترويح عن النفس.

وتابع الكلباني: البعض يُحوّل تشجيعه الرياضي لحرب ضروس تُفرق بين الأحبة والأصدقاء، التعصب الرياضي شيء ممقوت، والتعصب يكون مسموحًا في حالة الحق فقط.

وواصل الشيخ الكلباني قائلًا: التعصب أمر يؤدي إلى خلافات ومشكلات، هل تتخيل أنك تكنّ مشاعر التعصب لصديقك أو والدك أو لزميلك أو لزوجتك أو لأي شخص آخر لمجرد تشجيعه لفريق آخر غير فريقك؟! جميعكم تتوافقون في كل شيء إلا في تشجيع فريق.