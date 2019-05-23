فيديو.. الكلباني: بعض الناس في نهار رمضان تفر منهم فرارك من الأسد

المواطن - الرياض

شدد الشيخ عادل الكلباني على ضرورة التحلي بأخلاق الإسلام الافتراضية التي تقوم على التسامح والعطاء والبذل والتضحية.

ولفت الكلباني خلال برنامجه اليومي على قناة SBC إلى أن بعض الناس تتبدل سلوكياتهم في شهر رمضان خاصة خلال النهار حيث يدخلون في مشادات ومشاكل لأتفه الأسباب تجعل المرء يفر منهم كفراره من الأسد.

الكلباني: من الإسلام الممكن وهو حسب الاستطاعة ولو بركعتين

بينما الإسلام الافتراضي وهو مثل السلف الصالح وقد تصل للتكاسل#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/uIGbL4KAeQ — SBC channel (@SBC_Channel) May 23, 2019

وأضاف الكلباني أن من الإسلام الممكن أن يقيم الإنسان ليل رمضان حسب الاستطاعة ولو بركعتين بينما الإسلام الافتراضي يقول أن نقوم مثل السلف الصالح لكن ليس كل فرد يمكنه ذلك وقد يدفع هذا البعض إلى التكاسل عن الصلاة مشيرا إلى أهمية ألا يحرم الإنسان نفسه من أجر القيام بقدر الاستطاعة.