فيديو.. الكلباني : مظهرك الزين يثبت أن وراءك حرمة سنعة

فيديو.. الكلباني : مظهرك الزين يثبت أن وراءك حرمة سنعة

2019/05/19
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدد الشيخ عادل الكلباني على أهمية الحرص على المظهر خلال أداء الصلاة، سواء فيما يتعلق بنظافة الثوب أو رائحة الجسم والفم وغيرها.

وقال الكلباني خلال برنامجه اليومي على قناة SBC: إن المسجد به ملائكة وبه مصلون يتأذون من روائح الإنسان غير الطيبة، كما أن المسجد قد يتسخ من هذه الملابس، لافتًا إلى تحري الأمر حين يقوم المرء بالصلاة مرتديًا ملابس العمل، حيث قد يعلق بها بعض الأوساخ التي تؤذي الغير.

وتابع الكلباني أن ظهور الرجل بمظهر طيب في المسجد يؤكد أن وراءه “حرمه سنعة” تهتم بمظهره أثناء خروجه للصلاة.



‎تعليق واحد

  1. عبدالعزيز البليهد

    من طلب رضى الناس بسخط الله

    ‎رد

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