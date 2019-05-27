فيديو.. المرور يواصل جهوده لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام

المواطن - مكة المكرمة

تواصل إدارة المرور جهودها لخدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وخاصةً في العشر الأواخر من رمضان.

وحققت الخطط المرورية نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل، حيث قال اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور: إن الخطة الموضوعة حققت خلال الأيام الماضية إيجابيات عديدة، وسط دعم ومساندة وتوجيه من قائد قوات أمن العمرة.

الجهود تتواصل لخدمة المعتمرين والزوار، والخطط المرورية تحقق نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل#المرور_السعودي pic.twitter.com/zFXi8I8zLG — #المرور_السعودي (@eMoroor) May 27, 2019

وأكد البسامي أن جميع الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين لمسوا سهولة الوصول إلى الحرم المكي من خلال محطات النقل العام أو السيارات.