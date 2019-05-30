فيديو.. الملك سلمان في صورة تذكارية مع قادة الدول العربية

المواطن - مكة المكرمة

شهدت القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقاط صورة تذكارية مع قادة الدول العربية قبيل بدء القمة.

وكانت القمة العربية الطارئة قد انطلقت منذ قليل، في مكة المكرمة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة وبلورة موقف حازم وموحد تجاه ممارسات إيران وتدخلاتها المارقة في المنطقة.

عاجل | خادم الحرمين الشريفين في صورة تذكارية مع قادة الدول العربية. #GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/mUCG7OlaWN — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩