فيديو.. الملك سلمان في صورة تذكارية مع قادة الدول العربية

فيديو.. الملك سلمان في صورة تذكارية مع قادة الدول العربية

2019/05/31
الساعة 1:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

شهدت القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقاط صورة تذكارية مع قادة الدول العربية قبيل بدء القمة.

وكانت القمة العربية الطارئة قد انطلقت منذ قليل، في مكة المكرمة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة وبلورة موقف حازم وموحد تجاه ممارسات إيران وتدخلاتها المارقة في المنطقة.

 



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