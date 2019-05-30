فيديو.. الملك سلمان يستقبل قادة ورؤساء وفود القمة العربية

فيديو.. الملك سلمان يستقبل قادة ورؤساء وفود القمة العربية

2019/05/31
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة.

وكان قادة الدول العربية قد بدأوا منذ قليل التوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة إيذانًا بانطلاق القمة العربية التاريخية بمكة المكرمة.

 



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