فيديو.. الملك سلمان يستقبل قادة ورؤساء وفود القمة العربية

يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة.

وكان قادة الدول العربية قد بدأوا منذ قليل التوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة إيذانًا بانطلاق القمة العربية التاريخية بمكة المكرمة.

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية مصر العربية في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/5D74VkIXNG — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة الأردن في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/P6geVkbiVO — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/EIRzXM9zk7 — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية العراق في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/3HOcFH4m45 — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية اليمن في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/sdrtPUpqnV — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الموريتاني في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/jYLXtUfRJ5 — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوفد الليبي في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/aW2TeRuFA3 — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان في قصر الصفا بمكة المكرمة.#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/btfIk9yvVY — السعودية مباشر (@STVLIVECH) ٣٠ مايو ٢٠١٩