فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري من تراويح ليلة 23 رمضان بمكة

المواطن - مكة المكرمة

نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو للشيخ الدكتور ياسر الدوسري من صلاة التراويح ليلة 23 رمضان بمكة المكرمة.

وقرأ الشيخ الدوسري آيات من سورة الزمر بصوت عذب، في سكينة وخشوع في صلاة التراويح.

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.