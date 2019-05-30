فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ السديس من صلاة عشاء 24 رمضان

المواطن - مكة المكرمة

نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الحرمين الشريفين، مقطع فيديو للشيخ عبدالرحمن السديس من صلاة العشاء في ليلة 24 رمضان بمكة المكرمة.

وقرأ الشيخ السديس آيات قرآنية كريمة بصوت عذب، في سكينة وخشوع بصلاة العشاء.

ويأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.