فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من تراويح ليلة 19 رمضان بمكة

فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة من تراويح ليلة 19 رمضان بمكة

2019/05/24
الساعة 1:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1995
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المواطن - مكة المكرمة

نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو للشيخ الدكتور بندر بليلة من صلاة التراويح ليلة 19 رمضان بمكة المكرمة.

وقرأ الشيخ الدكتور بندر بليلة آيات من سورة فاطر بصوت عذب، في سكينة وخشوع في صلاة التراويح.

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.



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