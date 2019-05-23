فيديو.. خالد الفيصل يُشخص حال الصحوة بعد احتلال جهيمان الحرم

المواطن - الرياض

بالتزامن مع عرض مسلسل العاصوف 2 الذي يتناول موضوع احتلال جهيمان العتيبي الحرم المكي، أعاد مغردون تداول مقطع فيديو سابق للأمير خالد الفيصل، يتحدث فيه عن حال الصحوة.

وقال الفيصل في مقطع الفيديو إنه رغم القضاء على جهيمان ورجاله إلا أن أفكاره ظلت عدة سنوات منتشرة في البلاد تحت اسم الصحوة.

ويُسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.