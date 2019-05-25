فيديو .. رجل يضع التمر بفم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار في الحرم المكي

فيديو .. رجل يضع التمر بفم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار في الحرم المكي

2019/05/25
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو معنى الأخوة في الإيمان والمسارعة إلى عمل الخيرات، خاصة في الحرم المكي وخلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الفيديو معتمرًا يحاول إسكات طفله وقت الإفطار، فيما يمر رجل بجواره فيضع التمر في فمه في موقف يدل على الإيثار وحب الخير.

وحظي المقطع بتداول واسع عبر مواقع التواصل، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الدين الحنيف.



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