فيديو .. رجل يضع التمر بفم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار في الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو معنى الأخوة في الإيمان والمسارعة إلى عمل الخيرات، خاصة في الحرم المكي وخلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الفيديو معتمرًا يحاول إسكات طفله وقت الإفطار، فيما يمر رجل بجواره فيضع التمر في فمه في موقف يدل على الإيثار وحب الخير.

وحظي المقطع بتداول واسع عبر مواقع التواصل، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الدين الحنيف.

#مكه_الان

هذا هو دينُنا، دين التراحم🍃

زائر بالحرم المكي يضع التمر في فم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار 🌱

ما اجمل المشهد🌿 pic.twitter.com/OvqHMw3iBY — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 25, 2019