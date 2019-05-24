فيديو.. طريقة غريبة لهدم مبنى من عدة طوابق!

فيديو.. طريقة غريبة لهدم مبنى من عدة طوابق!

2019/05/25
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو طريقة غريبة لمحاولة هدم مبنى في إندونيسيا.

وبحسب موقع لايف ليك، التقط أحدهم مقطع فيديو لرافعة هدم تعتلي مبنى مكون من عدة طوابق لتحاول هدمه من الأعلى، وتعجب الكثيرون من عدم انهيار المبنى أسفل وزن الرافعة الضخم.

 



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