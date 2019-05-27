فيديو.. عادل أبو حميد يشدو: سموا مواليدكم حزمًا وسلمانًا حتى يكونوا لهذا العصر فرسانًا

المواطن - مكة المكرمة

قدم الإعلامي عادل أبو حيمد قصيدة بعنوان “سلمانُ الحزم والعزم” على هامش افتتاح أعمال وثيقة مکة المکرمة، وذلك بعد تقديمه لحفل الافتتاح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة .

وقال عادل أبو حميد في قصيدته:

سموا مواليدكم حزمًا وسلمانًا *** حتى يكونوا لهذا العصر فرسانًا

واحشوا مواعيدكم رعدًا وعاصفة *** فالمجد لا يمنح الألقاب مجانًا

سلمان لحن فريد لا نظير له *** يناغم الكون أطيارًا وأفنانًا

بل إنه الفرد حتى في تفرده *** والمستحيل بماضي الدهر والآن

سلمان منا أما قيلت *** فضج بها صدر السماء كنجم صك شيطانًا