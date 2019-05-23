فيديو.. قطار يحطم سيارة شرطة تجاوزت الإشارة

فيديو.. قطار يحطم سيارة شرطة تجاوزت الإشارة

2019/05/23
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دفع قائد مركبة شرطة حياته ثمناً لتجاوزه إشارة المرور الحمراء حين قرر العبور أمام قطار سريع في إحدى الولايات الأمريكية.

وأظهر فيديو متداول عدداً من السيارات تنتظر مرور القطار فيما تحركت سيارة الشرطة فدهسها القطار على الفور.



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