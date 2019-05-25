فيديو.. لحظة إفطار العائلة الملكية في الأردن

المواطن - متابعة

يتميز شهر رمضان بتجمع كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة لتناول الإفطار مهما كانت مشاغلهم أو مسؤولياتهم.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، ليلة أمس الجمعة، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في تطبيق إنستجرام يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان.

ويبدأ الفيديو بلقطات تبين شرب عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفًا بجانبه.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: “أحلى لمة على الإفطار”.