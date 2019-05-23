فيديو.. لص نصف عار يتظاهر بالمرض ليسرق سيارة الشرطة

المواطن - متابعة

تمكن لص في ولاية فلوريدا من سرقة سيارة تابعة للشرطة بعد أن قام بالتظاهر بالمرض.

وأظهر مقطع فيديو متداول توقف السيارة لمساعدة الرجل لكنه تمكن بسرعة من ركوبها وسرقتها ليتم القبض عليه بعد مطاردة لمسافة 239 كم.