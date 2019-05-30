فيديو.. مركز الضبط الأمني بالكر يخدم ضيوف الرحمن على مدار الساعة

فيديو.. مركز الضبط الأمني بالكر يخدم ضيوف الرحمن على مدار الساعة

2019/05/30
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

تعمل القوات الخاصة لأمن الطرق على مدار الساعة في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام عبر مركز الضبط الأمني بالكر.
ومركز الضبط الأمني بالكر هو أحد المراكز الأمنية على الطرق المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب أمن الطرق، جهود المركز في خدمة ضيوف الرحمن بسرعة ودقة.

 



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