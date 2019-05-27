فيديو مروع.. انهيار مسرح في الصين يقتل ويصيب 14 طفلًا

المواطن - متابعة

انهارت خشبة مسرح في الصين، بعد الانتهاء من عرض راقص للأطفال، الأمر الذي نجم عنه مقتل طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة 14 آخرين، بينهم بالغين، بجروح، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو.

وأظهرت لقطات الفيديو المشاركين وهم يجتمعون على خشبة المسرح في نهاية تجربة الرقص في مسرح “غولدن دافوديل” للفنون الأدائية في مقاطعة تشانغتشو، الواقعة غربي الصين.

وخلال الفيديو، سُمع صوت منظم الحفل وهو يصرخ عندما بدأ الجزء الأوسط من المسرح بالانهيار فجأة، وترافق ذلك مع سقوط الأطفال في الفجوة التي نجمت عن الانهيار.

ووفقًا للفيديو، فقد كان على خشبة المسرح عند انهياره أكثر من 100 طفل وعشرات البالغين.

وبعد لحظات، شوهد المتفرجون وهم يندفعون نحو المسرح في محاولة لإنقاذ الأطفال الذين سقطوا مع انهيار خشبة المسرح.