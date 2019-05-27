فيديو مروع للحظة سقوط كتلة خرسانية على شباب

فيديو مروع للحظة سقوط كتلة خرسانية على شباب

2019/05/27
الساعة 3:22 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرّض مجموعة من الشباب لحادث مفاجئ أثناء جلوسهم على أحد المقاهي في إسبانيا.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من الشباب يجلسون على المقهى، ويتحدثون مع بعضهم البعض، وفجأة سقطت كتلة خرسانية من إحدى البنايات عليهم.

وهرع الجميع من المكان بينما تعرّض شاب لضربة قوية في عنقه ولكنه تمكن من النهوض والركض بعيداً، بينما سقط آخر من فوق الكرسي ولم يتمكن من النهوض بمفرده حتى ساعده زميله ورجل وابتعدوا عن المكان وسط مشاهدة المارة.

وبحسب موقع لايف ليك، أصيب الشاب بكسر وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



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